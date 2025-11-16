  • Спортс
Чемпионат Италии. 26 очков Джей Ди Нотэя помогли «Трапани Шарк» обыграть «Милан», «Наполи» дома проиграл «Брешии» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли пять матчей.

«Милан» дома проиграл «Трапани Шарк», защитник гостей Джей Ди Нотэй набрал 26 очков.

«Наполи» уступил «Брешиии».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Трапани Шарк – 7-1, Брешия – 7-1, Виртус – 5-1, Дертона – 6-2, Венеция – 6-2, Милан – 5-3, Ваноли Кремона – 5-3, Триест – 4-4, Наполи – 3-5, Канту – 3-5, Тренто – 3-5, Варезе – 2-5, Реджо-Эмилия – 2-6, Динамо Сассари – 2-6, Тревизо – 1-6, Удине – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
