Джей Джей Редик предстал в футболке с изображением льва и Деандре Эйтона
Джей Джей Редик обозначил свои ожидания от Деандре Эйтона.
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик четко дал понять, чего ждет от центрового Деандре Эйтона.
Специалист перед матчем с «Бакс» предстал в кастомной футболке с изображением льва и «большого» калифорнийцев. Эйтон вышел в такой же на разминку.
«Мы хотим, чтобы он был нашим львом», – отметил Редик на пресс-конференции.
27-летний бигмен набирает 16,2 очка и 8,4 подбора в среднем за «озерников».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэна Войке
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости