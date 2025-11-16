Джей Джей Редик предстал в футболке с изображением льва и Деандре Эйтона

Джей Джей Редик обозначил свои ожидания от Деандре Эйтона.

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик четко дал понять, чего ждет от центрового Деандре Эйтона .

Специалист перед матчем с «Бакс» предстал в кастомной футболке с изображением льва и «большого» калифорнийцев. Эйтон вышел в такой же на разминку.

«Мы хотим, чтобы он был нашим львом», – отметил Редик на пресс-конференции.

27-летний бигмен набирает 16,2 очка и 8,4 подбора в среднем за «озерников».