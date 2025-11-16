Расселл Уэстбрук об исторической статистике: «Я не гнался за цифрами, только за радостью»

Расселл Уэстбрук отреагировал на собственное историческое достижение.

Разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэсбрук преодолел отметку в 10 000 передач в регулярных сезонах, что позволило 37-летнему баскетболисту пополнить элитный список игроков, кому удалось набрать 25 000 очков и 10 000 ассистов за карьеру.

«Я не гнался за цифрами, только за радостью. Остальное пришло само собой.

Сохраняю скромность и остаюсь признательным, несмотря ни на что», – написал Расселл в соцсетях.

Помимо Уэстбрука в списке 25 000+10 000 есть только один человек – Леброн Джеймс .