Расселл Уэстбрук об исторической статистике: «Я не гнался за цифрами, только за радостью»
Расселл Уэстбрук отреагировал на собственное историческое достижение.
Разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэсбрук преодолел отметку в 10 000 передач в регулярных сезонах, что позволило 37-летнему баскетболисту пополнить элитный список игроков, кому удалось набрать 25 000 очков и 10 000 ассистов за карьеру.
«Я не гнался за цифрами, только за радостью. Остальное пришло само собой.
Сохраняю скромность и остаюсь признательным, несмотря ни на что», – написал Расселл в соцсетях.
Помимо Уэстбрука в списке 25 000+10 000 есть только один человек – Леброн Джеймс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Расселла Уэстбрука
