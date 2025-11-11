Болельщик в майке «Лейкерс» Дончича пообщался с владельцем «Мэверикс» во время матча
В Далласе продолжаются страсти по обмену Луки Дончича в «Лейкерс».
Во время домашнего матча «Далласа» с «Милукои» в понедельник поклонник в майке «Лейкерс» Луки Дончича пообщался с владельцем «Мэверикс» Патриком Дюмоном.
Молодого человека зовут Николас Дикасон. Сам он позже рассказал, что во время первого матча «Мэвз» в сезоне против «Сперс» показал Дюмону средний палец, но отец попросил его извиниться перед бизнесменом.
Дикасон послушался, но пришел в майке экс-игрока техасцев.
По ходу встречи фанаты скандировали привычное для «Далласа» «Увольте Нико». Также сообщалось, что клуб впервые за 24 года не смог распродать все билеты на домашнюю игру.
