Болельщик в майке «Лейкерс» Дончича пообщался с владельцем «Мэверикс» во время матча

В Далласе продолжаются страсти по обмену Луки Дончича в «Лейкерс».

Во время домашнего матча «Далласа» с «Милукои» в понедельник поклонник в майке «Лейкерс » Луки Дончича пообщался с владельцем «Мэверикс» Патриком Дюмоном.

Молодого человека зовут Николас Дикасон. Сам он позже рассказал, что во время первого матча «Мэвз» в сезоне против «Сперс» показал Дюмону средний палец, но отец попросил его извиниться перед бизнесменом.

Дикасон послушался, но пришел в майке экс-игрока техасцев.

По ходу встречи фанаты скандировали привычное для «Далласа » «Увольте Нико». Также сообщалось, что клуб впервые за 24 года не смог распродать все билеты на домашнюю игру.