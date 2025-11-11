Видео
Болельщик в майке «Лейкерс» Дончича пообщался с владельцем «Мэверикс» во время матча

В Далласе продолжаются страсти по обмену Луки Дончича в «Лейкерс».

Во время домашнего матча «Далласа» с «Милукои» в понедельник поклонник в майке «Лейкерс» Луки Дончича пообщался с владельцем «Мэверикс» Патриком Дюмоном.

Молодого человека зовут Николас Дикасон. Сам он позже рассказал, что во время первого матча «Мэвз» в сезоне против «Сперс» показал Дюмону средний палец, но отец попросил его извиниться перед бизнесменом.

Дикасон послушался, но пришел в майке экс-игрока техасцев.

По ходу встречи фанаты скандировали привычное для «Далласа» «Увольте Нико». Также сообщалось, что клуб впервые за 24 года не смог распродать все билеты на домашнюю игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
Нико Харрисон
logoНБА
logoЛука Дончич
светская хроника
logoЛейкерс
Патрик Дюмон
logoДаллас
logoБаскетбол - видео
болельщики
