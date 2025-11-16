Шэй Гилджес-Александер набрал 33 очка и в 8-й раз не вышел на 4-ю четверть

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер в 8-й раз в текущем чемпионате (за 14 матчей) не вышел на 4-ю четверть. В матче против «Шарлотт » «Тандер» вели «+17» перед заключительной 12-минуткой и довели встречу до победы без своего лидера (109:96).

В итоге Гилджес-Александер отметился 33 очками, реализовав 13 из 19 бросков с игры, 3 из 4 трехочковых и 4 из 5 штрафных. На его счету также 4 подбора, 7 передач и 2 перехвата.

Центровой Чет Холмгрен добавил 25 очков и 8 подборов. В составе «Хорнетс» самым результативным стал форвард Майлз Бриджес – 15 очков.