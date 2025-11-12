Джейсон Кидд знал об обмене Луки Дончича в «Лейкерс» и дал на него согласие (Шэмс Чарания)
Джейсон Кидд знал об обмене Луки Дончича в «Лейкерс» и поддержал решение клуба.
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд был в числе тех, кто знал об обмене Луки Дончича и дал на него согласие, об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«В организации было полное согласие относительно обмена Луки Дончича в «Лейкерс» – от владельца, Нико Харрисона и его команды до тренера Джейсона Кидда», – заявил Чарания в эфире программы First Take.
Хотя публичным лицом нашумевшей сделки был генеральный менеджер «Маверикс» Нико Харрисон, эта информация свидетельствует, что Джейсон Кидд и другие ключевые фигуры были вовлечены в процесс с самого начала.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети First Take
