Джейсон Кидд знал об обмене Луки Дончича в «Лейкерс» и дал на него согласие (Шэмс Чарания)

Джейсон Кидд знал об обмене Луки Дончича в «Лейкерс» и поддержал решение клуба.

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд был в числе тех, кто знал об обмене Луки Дончича и дал на него согласие, об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«В организации было полное согласие относительно обмена Луки Дончича в «Лейкерс» – от владельца, Нико Харрисона и его команды до тренера Джейсона Кидда», – заявил Чарания в эфире программы First Take.

Хотя публичным лицом нашумевшей сделки был генеральный менеджер «Маверикс» Нико Харрисон, эта информация свидетельствует, что Джейсон Кидд и другие ключевые фигуры были вовлечены в процесс с самого начала.

«Даллас» официально объявил об увольнении Нико Харрисона

