Лука Дончич провел 4-й матч за сезон с 40+ очками – 41+9+6 в игре против «Бакс»

Звездный разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич помог своей команде разгромить «Милуоки » (119:95).

На счету словенца 41 очко (9 из 19 с игры, 5 из 11 трехочковых, 18 из 20 штрафных), 9 подборов, 6 передач при 3 потерях, 1 перехват и 2 блок-шота. Эта игра стала для Дончича 4-й в текущем сезоне, когда ему удалось преодолеть отметку в 40 очков.

Центровой Деандре Эйтон добавил 20 очков и 10 подборов, защитник Остин Ривз – 25 очков, 6 подборов и 8 передач.

В составе «Милуоки» единственным игроком, набравшим больше 15 очков, стал форвард Яннис Адетокумбо : на его счету 32 очка, 10 подборов и 5 передач при 5 потерях.