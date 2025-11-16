  • Спортс
0

ACB. «Валенсия» уверенно разобралась с «Тенерифе», «Реал» выиграл у «Бильбао» и другие результаты

Сегодня, 16 ноября, в рамках чемпионата Испании прошли пять матчей.

23 очка Кэмерона Тэйлора помогли «Валенсии» обыграть «Тенерифе», «Реал» победил «Бильбао».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение командВаленсия – 6-1, Реал – 6-1, Мурсия – 5-2, Тенерифе – 5-2, Ховентуд – 5-2, Уникаха – 4-3, Форса Льейда – 4-3, Баскония – 3-4, Бильбао – 3-4, Гран-Канария – 3-4, Жирона – 3-4, Андорра – 3-4, Манреса – 3-4, Бреоган – 3-4, Барселона – 3-4, Сарагоса – 2-5, Сан-Пабло Бургос – 1-6, Гранада – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Испании
результаты
logoМурсия
logoРеал
logoВаленсия
logoБреоган
logoБаскония
logoФорса Льейда
logoМанреса
logoТенерифе
logoБильбао
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
