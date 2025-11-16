ACB. «Валенсия» уверенно разобралась с «Тенерифе», «Реал» выиграл у «Бильбао» и другие результаты
Сегодня, 16 ноября, в рамках чемпионата Испании прошли пять матчей.
23 очка Кэмерона Тэйлора помогли «Валенсии» обыграть «Тенерифе», «Реал» победил «Бильбао».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Валенсия – 6-1, Реал – 6-1, Мурсия – 5-2, Тенерифе – 5-2, Ховентуд – 5-2, Уникаха – 4-3, Форса Льейда – 4-3, Баскония – 3-4, Бильбао – 3-4, Гран-Канария – 3-4, Жирона – 3-4, Андорра – 3-4, Манреса – 3-4, Бреоган – 3-4, Барселона – 3-4, Сарагоса – 2-5, Сан-Пабло Бургос – 1-6, Гранада – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
