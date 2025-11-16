Видео
Никола Йокич оформил 7-й трипл-дабл за сезон (27+12+11) в матче с «Миннесотой»

Центровой «Денвера» Никола Йокич собрал свой 7-й трипл-дабл за 12 игр сезона.

В победном матче против «Миннесоты» (123:112) Йокич записал на свой счет 27 очков (8 из 15 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 8 из 8 с линии), 12 подборов и 11 передач при 6 потерях.

Сразу трое игроков «Наггетс» набрали по 23 очка: защитники Джамал Мюррэй (9 из 22 с игры), Тим Хардуэй-младший (6 из 8) и форвард Аарон Гордон (8 из 15).

В составе «Миннесоты» самыми результативными стали защитник Энтони Эдвардс и форвард Джулиус Рэндл – по 26 очков.

