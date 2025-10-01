Джейлен Браун об обмене Луки Дончича в «Лейкерс»: «Одна из худших сделок в истории»

Форвард «Бостона» резко высказался об обмене Луки Дончича в «Лейкерс».

«Возможно, это один из худших обменов в истории», – заявил Джейлен Браун в эпизоде документального сериала Netflix Starting Five.

С момента обмена руководство «Далласа » регулярно подвергается жесткой критике со стороны собственных болельщиков. Главным адресатом недовольства стал генеральный менеджер клуба Нико Харрисон.