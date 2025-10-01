Джейлен Браун об обмене Луки Дончича в «Лейкерс»: «Одна из худших сделок в истории»
Форвард «Бостона» резко высказался об обмене Луки Дончича в «Лейкерс».
«Возможно, это один из худших обменов в истории», – заявил Джейлен Браун в эпизоде документального сериала Netflix Starting Five.
С момента обмена руководство «Далласа» регулярно подвергается жесткой критике со стороны собственных болельщиков. Главным адресатом недовольства стал генеральный менеджер клуба Нико Харрисон.
Кто лучший американский игрок в НБА?529 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Showtime Luka в соцсети X
