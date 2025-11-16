  • Спортс
Чемпионат Турции. 23 очка Малакая Флинна помогли «Бахчешехиру» одолеть «Анадолу Эфес», «Эсенлер Эроспор» проиграл «Фенербахче» и другие результаты

16 ноября в чемпионате Турции прошли четыре матча.

«Анадолу Эфес» дома уступил «Бахчешехиру», защитник Малакай Флинн отметился 23 очками и 6 передачами.

«Эсенлер Эроспор» уступил «Фенербахче».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд:Бешикташ – 8-0, Бахчешехир – 7-1, Фенербахче – 7-1, Анадолу Эфес – 6-2, Галатасарай – 5-3, Эсенлер Эроспор – 4-4, Тофаш – 4-4, Трабзонспор – 4-4, Тюрк Телеком – 4-4, Петким Спор – 3-5, Бурсаспор – 3-5,  Маниса – 3-5, Меркезефенди – 3-5, Мерсин – 2-6, Каршияка – 1-7, Бююкчекмедже – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
