Чемпионат Турции. 23 очка Малакая Флинна помогли «Бахчешехиру» одолеть «Анадолу Эфес», «Эсенлер Эроспор» проиграл «Фенербахче» и другие результаты
16 ноября в чемпионате Турции прошли четыре матча.
«Анадолу Эфес» дома уступил «Бахчешехиру», защитник Малакай Флинн отметился 23 очками и 6 передачами.
«Эсенлер Эроспор» уступил «Фенербахче».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 8-0, Бахчешехир – 7-1, Фенербахче – 7-1, Анадолу Эфес – 6-2, Галатасарай – 5-3, Эсенлер Эроспор – 4-4, Тофаш – 4-4, Трабзонспор – 4-4, Тюрк Телеком – 4-4, Петким Спор – 3-5, Бурсаспор – 3-5, Маниса – 3-5, Меркезефенди – 3-5, Мерсин – 2-6, Каршияка – 1-7, Бююкчекмедже – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости