Чемпионат Греции. «Панатинаикос» взял верх над «Арисом», «Олимпиакос» на выезде разгромил «Промитеас»
Сегодня, 16 ноября, в рамках чемпионата Греции прошли три матча.
«Панатинаикос» обыграл «Арис» в напряженном матче, «Промитеас» потерпел крупное поражение от «Олимпиакоса».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос – 7-0, ПАОК – 5-1, Панатинаикос – 5-1, АЕК – 5-2, Перистери – 3-3, Кардицас – 3-3, Миконос – 3-3, Промитеас – 3-4, Марусси – 2-4, Ираклис – 2-4, Колоссос – 2-5, Арис – 2-5, Паниониос – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
