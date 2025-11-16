Чемпионат Греции. «Панатинаикос» взял верх над «Арисом», «Олимпиакос» на выезде разгромил «Промитеас»

Сегодня, 16 ноября, в рамках чемпионата Греции прошли три матча.

«Панатинаикос» обыграл «Арис» в напряженном матче, «Промитеас » потерпел крупное поражение от «Олимпиакоса». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 7-0, ПАОК – 5-1, Панатинаикос – 5-1, АЕК – 5-2, Перистери – 3-3, Кардицас – 3-3, Миконос – 3-3, Промитеас – 3-4, Марусси – 2-4, Ираклис – 2-4, Колоссос – 2-5, Арис – 2-5, Паниониос – 0-7. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.