Деандре Эйтон о выступлении за «Лейкерс»: «Полный восторг!»
Деандре Эйтон честно рассказал, что испытывает от игры за «Лейкерс».
Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон излучал оптимизм после победы над «Бакс» (119:95) в субботу.
«Тот матч с «Оклахомой» разбудил нас. Мы вышли с другим настроем и отношением, забыв о бэк-ту-бэке. Это и есть баскетбол «Лейкерс». Мы выходим, чтобы попытаться победить.
Переход в «Лейкерс»? Полный восторг! Мне все нравится. Все нравятся», – признался Эйтон.
27-летний «большой» набирает 16,2 очка и 8,4 подбора в среднем за «озерников».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
