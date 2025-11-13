Лука Дончич об увольнении Нико Харрисона: «Меня волнуют только город, болельщики и игроки. Они всегда будут занимать особое место в моем сердце»
Лука Дончич не стал комментировать перестановки в «Далласе».
Обменявший Луку Дончича в «Лейкерс» генменеджер «Далласа» Нико Харрисон был уволен после неудачного начала сезона. Словенца спросили о его отношении на пресс-конференции.
«Меня волнуют только город, болельщики, игроки. Они всегда будут занимать особое место в моем сердце. Думал, что останусь там, но не сложилось. В любом случае, у меня по-прежнему особое отношению к городу. Всегда буду считать его своим домом.
Но теперь я сосредоточен на «Лейкерс», стараюсь двигаться дальше», – поделился разыгрывающий.
Источник: Соцсети репортера Дэна Войке
