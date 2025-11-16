«Мэверикс» не рассчитывают на возвращение Энтони Дэвиса в игре с «Блэйзерс». Ранее у форварда был статус «под вопросом»

Энтони Дэвис по-прежнему не готов играть по состоянию здоровья.

Звездный форвард «Далласа » Энтони Дэвис с высокой вероятностью пропустит воскресный матч с «Портлендом » из-за растяжения икроножной мышцы.

Примечательно, что клуб официально сменил статус Дэвиса на «скорее всего, не сыграет», хотя в последнее время он числился в списке травмированных с более обнадеживающей пометкой «под вопросом».

На данный момент Дэвис пропустил уже 8 матчей подряд из-за травмы. «Даллас» не оглашал конкретных сроков возвращения ключевого игрока.