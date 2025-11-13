16

Тайрон Лю: «Планировали заставить Йокича набирать очки, не думали, что у него будет 55»

Тайрон Лю прокомментировал поражение «Клипперс».

«Клипперс» уступили «Денверу» у себя дома (116:130). Команда из Лос-Анджелеса вела к перерыву (68:63), но дала «Наггетс» набрать 43 очка в 3-й четверти.

Центровой Никола Йокич набрал 25 очков из 39 командных в 1-й четверти и закончил встречу с 55 очками за 34 минуты, проведя всего 2 из них на площадке в заключительном игровом отрезке и пропустив концовку.

«Мы перешли на сдваивания, когда он совсем разошелся. Но основной план был в том, чтобы заставить его набирать очки и уменьшить количество передач, выбить остальных. В первой половине мы с этим неплохо справлялись. Знали, что Джамал Мюррэй выйдет с перерыва более активным. Но не ожидали 55 очков от Йокича.

Он бросал «трешки» (5 из 6). Когда его опекал Ивица Зубац, он действовал как защитник. Использовал заслоны и подобные комбинации, к которым Зубацу сложно подстроиться. Как только мы выпускали против него кого-то поменьше, он начинал продавливать его в краске. Очень тяжело его закрывать. Но 55 мы все же не ожидали», – признался главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю.

