Кендрик Перкинс: «Лоуренс Фрэнк заменил Нормана Пауэлла с 24 очками на Брэдли Била, который ничего не смог в «Финиксе». Сколько еще шансов он получит?»
Кендрик Перкинс раскритиковал работу Лоуренса Фрэнка.
55-летний Лоуренс Фрэнк возглавляет фронт-офис «Клипперс» с 2017 года. Клуб начал сезон с 3-7.
«Нико Харрисон только что был уволен за 3-8. Пора бы Лоуренсу Фрэнку проследовать в том же направлении. Мне жаль Брэдли Била (перелом бедра), но последние годы показали, что его все время что-то беспокоит.
«Клипперс» заменили Нормана Пауэлла, который набирал 24 очка в среднем за них и был близок к Матчу всех звезд, на парня, который ничего не смог в «Финиксе».
«Даллас» следил за Лукой Дончичем в «Лейкерс». «Клипперс» тоже видят, как у Пауэлла на счету почти 25 очков в «Майами». Сколько еще шансов получит Лоуренс Фрэнк? Серьезно. Они ничего не добились за его время во главе организации», – заявил эксперт ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA today, соцсети big_business_
