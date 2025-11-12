Брэдли Бил пропустит остаток сезона из-за перелома бедра

Брэдли Бил получил серьезную травму и пропустит остаток сезона.

Защитник «Клипперс » Брэдли Бил получил перелом бедра и в ближайшее время перенесет операцию, об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания . Реабилитация после операции не позволит ему выйти на площадку до конца сезона.

Брэдли Бил перешел в «Клипперс » в прошедшее межсезонье и считался одним их ключевых приобретений команды. В сезоне-2025/26 он успел сыграть 6 матчей и в среднем набирал 8,2 очка и 1,7 передачи за 20 минут на паркете.