Брэдли Бил пропустит остаток сезона из-за перелома бедра
Брэдли Бил получил серьезную травму и пропустит остаток сезона.
Защитник «Клипперс» Брэдли Бил получил перелом бедра и в ближайшее время перенесет операцию, об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Реабилитация после операции не позволит ему выйти на площадку до конца сезона.
Брэдли Бил перешел в «Клипперс» в прошедшее межсезонье и считался одним их ключевых приобретений команды. В сезоне-2025/26 он успел сыграть 6 матчей и в среднем набирал 8,2 очка и 1,7 передачи за 20 минут на паркете.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
