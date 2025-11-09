0

Тим Данкан о новичке «Нового Орлеана» Дерике Куине: «Мне нравится этот парень»

Во время матча между «Сан-Антонио» и «Новым Орлеаном» один из комментаторов трансляции получил сообщение от легенды «Сперс» Тима Данкана, присутствовавшего на игре.

«Мне нравится этот парень Куин», – процитировал Данкана комментатор.

20-летний центровой «Пеликанс» Дерик Куин отыграл 25 минут против «Сперс» и набрал 13 очков (5 из 14 с игры), 5 подборов, 8 передач при 4 потерях и 2 блок-шота.

«Новый Орлеан» уступил «Сан-Антонио» – 119:126.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Pelicans Film Room в соцсети X
logoДерик Куин
logoТим Данкан
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
