Тим Данкан о новичке «Нового Орлеана» Дерике Куине: «Мне нравится этот парень»

Во время матча между «Сан-Антонио» и «Новым Орлеаном » один из комментаторов трансляции получил сообщение от легенды «Сперс» Тима Данкана , присутствовавшего на игре.

«Мне нравится этот парень Куин», – процитировал Данкана комментатор.

20-летний центровой «Пеликанс» Дерик Куин отыграл 25 минут против «Сперс» и набрал 13 очков (5 из 14 с игры), 5 подборов, 8 передач при 4 потерях и 2 блок-шота.

«Новый Орлеан» уступил «Сан-Антонио » – 119:126.