Тим Данкан о новичке «Нового Орлеана» Дерике Куине: «Мне нравится этот парень»
Во время матча между «Сан-Антонио» и «Новым Орлеаном» один из комментаторов трансляции получил сообщение от легенды «Сперс» Тима Данкана, присутствовавшего на игре.
«Мне нравится этот парень Куин», – процитировал Данкана комментатор.
20-летний центровой «Пеликанс» Дерик Куин отыграл 25 минут против «Сперс» и набрал 13 очков (5 из 14 с игры), 5 подборов, 8 передач при 4 потерях и 2 блок-шота.
«Новый Орлеан» уступил «Сан-Антонио» – 119:126.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Pelicans Film Room в соцсети X
