1

Зайон Уильямсон пропустит 7-10 дней из-за растяжения подколенного сухожилия

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон пропустит как минимум 7-10 дней из-за растяжения левого подколенного сухожилия.

Эта травма стала очередным ударом для команды, которая в настоящее время имеет худший результат в Западной конференции (0-6).

В текущем сезоне Зайон Уильямсон провел пять матчей, набирая в среднем 22,8 очка, 6,8 подбора и 4,6 передачи за 31 минуту на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
