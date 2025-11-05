Зайон Уильямсон пропустит 7-10 дней из-за растяжения подколенного сухожилия

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон пропустит как минимум 7-10 дней из-за растяжения левого подколенного сухожилия.

Эта травма стала очередным ударом для команды, которая в настоящее время имеет худший результат в Западной конференции (0-6).

В текущем сезоне Зайон Уильямсон провел пять матчей, набирая в среднем 22,8 очка, 6,8 подбора и 4,6 передачи за 31 минуту на паркете.