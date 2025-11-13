«Не мой выбор». «Новый Орлеан» перестал объявлять имя Уилли Грина перед домашними играми

Уилли Грин считается кандидатом на увольнение.

«Новый Орлеан» идет с результатом 2-9 на старте чемпионата. В последних домашних матчах «Пеликанс» перестали объявлять имя главного тренера во время представления команды перед игрой.

«Не мой выбор. Концентрируюсь на баскетболе. На том, что поможет нам стать лучше. Представляют меня или нет, меня не беспокоит эта ситуация», – заключил Уилли Грин.

«Новый Орлеан» уступил «Портленду» на своей арене – 117:125.