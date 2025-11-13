5

«Не мой выбор». «Новый Орлеан» перестал объявлять имя Уилли Грина перед домашними играми

Уилли Грин считается кандидатом на увольнение.

«Новый Орлеан» идет с результатом 2-9 на старте чемпионата. В последних домашних матчах «Пеликанс» перестали объявлять имя главного тренера во время представления команды перед игрой.

«Не мой выбор. Концентрируюсь на баскетболе. На том, что поможет нам стать лучше. Представляют меня или нет, меня не беспокоит эта ситуация», – заключил Уилли Грин.

«Новый Орлеан» уступил «Портленду» на своей арене – 117:125.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Уилли Грин
logoПортленд
logoНБА
logoНовый Орлеан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 55+12 Йокича принесли «Денверу» победу над «Клипперс», 46 очков Карри позволили «Голден Стэйт» победить «Сан-Антонио» и другие результаты
сегодня, 06:02
НБА. Данк Эндрю Уиггинса на последних долях секунды до конца овертайма принес победу «Майами» над «Кливлендом», трехочковый под сирену Десмонда Бэйна позволил «Орландо» обыграть «Портленд» и другие результаты
11 ноября, 07:15
Главные новости
«Не думаю, что кто-либо из этих парней смог бы нас остановить». Джон Уолл считает, что его связка с Билом сильнее бэккортов «Кливленда» и «Филадельфии»
сегодня, 18:12
Зайон Уильямсон получил разрешение на контактные тренировки
сегодня, 17:47
Энтони Дэвис не намерен требовать обмена после ухода Нико Харрисона (Марк Стейн)
сегодня, 17:23
НБА. «Кливленд» встретится с «Торонто», «Финикс» примет «Индиану»
сегодня, 17:05
Брайан Уиндхорст: «Не слышал, чтобы Джа Морэнт был доступен для обмена»
сегодня, 16:58
Джо Лэйкоб: «Стефен Карри может стать Томом Брэди от НБА»
сегодня, 15:59
Новое руководство «Далласа» рассматривает возможность радикальных изменений в составе. Марк Кьюбан вернулся к участию в управлении (SI)
сегодня, 15:16
Антон Юдин о конфликте с Кириллом Елатонцевым: «Это не совсем мужское поведение. Думаю, в ближайших матчах мы в составе «Локо» вряд ли его увидим»
сегодня, 14:19
Купер Флэгг о Дирке Новицки: «Он дал понять, что всегда будет меня поддерживать»
сегодня, 13:47
Расселл Уэстбрук: «Даг Кристи не может выйти на площадку вместо нас»
сегодня, 13:20
Ко всем новостям
Последние новости
Георгиос Барцокас о травме Кинана Эванса: «Эта новость эмоционально опустошила нас, но жизнь продолжается»
23 минуты назад
«Я играл за сборную с переломанным носом и надорванными связками голеностопа». Джанан Муса ответил на обвинения в преднамеренном пропуске Евробаскета
41 минуту назад
Жорди Бертомеу планирует создать первую в Европе баскетбольную мультиклубную структуру (Meridian Sport)
сегодня, 16:38
«Олимпиакос» изучает рынок разыгрывающих после травмы Кинана Эванса
сегодня, 16:20
Франк Ниликина не сыграет против «Милана» из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 15:34
Джош Нибо получил травму головы после падения в раздевалке и пропустит игру с «Олимпиакосом»
сегодня, 14:50
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Мэттом Райаном
сегодня, 14:34
Чима Монеке и Эбука Изунду не помогут «Црвене Звезде» в матче с «Монако»
сегодня, 14:04
АЕК подписал контракт с Грегом Брауном
сегодня, 13:34Фото
Кассиус Уинстон стал MVP 7-го тура Еврокубка, награда в 3-й раз подряд досталась игроку «Хапоэля Иерусалим»
сегодня, 12:01Фото