«Нет смысла менять Зайона Уильямсона по нижней стоимости». В НБА разные мнения о будущем форварда «Нового Орлеана»

Зайон Уильямсон опять вызывает вопросы в НБА.

Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон отыграл 5 матчей в нынешнем сезоне. Его команда делит последнее место на Западе с «Далласом». В лиге расходятся мнениями о будущем игрока в команде.

«Рад, что он в нормальной форме. Но ему нужно уходить. Смена обстановки поможет всем», – рассудил скаут из Западной конференции.

«Честно говоря, им нужно усиливать состав, а не убирать Зайона. Его стоимость не на уровне, а перед организацией стоит задача побеждать», – не согласился менеджер клуба с Запада.

«Нет никакого смысла менять Зайона по нижней стоимости. Нужно оставить его и посмотреть, не получится ли ее поднять», – заявил скаут с Востока.

Уильямсон набирает 22,8 очка, 6,8 подбора, 4,6 передачи и 2 перехвата за 31,5 минуты в среднем в нынешнем чемпионате.