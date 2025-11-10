Майкл Купер: «Лейкерс» станут чемпионами в этом сезоне»

Майкл Купер считает, что «Лейкерс» завоюют чемпионский титул в этом сезоне.

Легендарный игрок «Лейкерс» Майкл Купер высоко оценил потенциал нынешней команды.

«Лейкерс» станут чемпионами в этом сезоне. Буду ожидать этого до тех пор, пока они не потерпят неудачу. Конечно, важно, чтобы все сложилось удачно. Очень важным фактором является здоровье, и так для любой команды. Если им удастся пройти по сезону, сохранив 90% состава, то будет шанс победить.

Хотя им еще предстоит поработать над защитой, как мне видится после матча в Атланте. Но это уже другая история.

Возраст Леброна? У него достаточно сил, чтобы привести их к победе. Если он сможет вывести их в финал, они победят.

Помимо «Лейкерс» мне нравится «Денвер», «Оклахома» в порядке, «Мэверикс», когда будут здоровы, с Купером Флэггом. Я рад, что «Бостон» больше не в гонке. На Востоке есть еще «Кливленд» – у них есть шанс», – заявил 5-кратный чемпион НБА.