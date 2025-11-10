Кевин Дюрэнт о победе над «Милуоки»: «В этом красота баскетбола – каждый игрок «Рокетс» внес вклад и ощутил себя частью победы»

Кевин Дюрэнт высоко оценил вклад каждого игрока «Рокетс» в победе над «Милуоки».

Кевин Дюрэнт высоко оценил слаженную игру «Хьюстона » после важной выездной победы над «Милуоки » со счетом 122:115.

«Это и есть баскетбол. В этом его красота – когда каждый игрок вносит свой вклад и ощущает себя частью победы. Каждый, кто вышел сегодня на паркет, чувствовал, что сыграл огромную роль в этом успехе.

Возьмите того же Клинта Капелу : меньше всех минут на площадке, но 4 очка, 4 подбора и блок-шот. И таких примеров много – все, от игроков скамейки до лидеров, сделали все для этой победы.

Нужно отдать должное игрокам, которые забивают своевременные трехочковые – такова сейчас лига. Мы сокращали отрыв, и тут же Эй Джей Грин бросает сложнейшую «треху» через Рида Шеппарда. С одной стороны, думаешь: «Хорошо, если они идут на такие рискованные броски». Но уровень таланта баскетболистов зашкаливает и они их забивают.

Главное – не опускать руки, даже когда у соперника идет такая игра. Мы сегодня это доказали, сохранив хладнокровие в четвертой четверти. Лига строится на попаданиях и промахах. Мы выстояли и заставили их ошибиться в решающий момент. Это стало для нас важнейшим поворотом», – сказал Дюрэнт после матча.