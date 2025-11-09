Чемпионат Италии. «Брешия» встретится с «Триестом», «Виртус» сыграет с «Реджо-Эмилией» и другие матчи
Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдут восемь матчей.
«Брешия» примет «Триест», «Виртус» встретится с «Реджо-Эмилией».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Брешия – 5-1, Трапани Шарк – 5-1, Виртус – 4-1, Дертона – 4-1, Милан – 4-2, Ваноли Кремона – 4-2, Венеция – 4-2, Триест – 3-2, Тренто – 3-3, Реджо-Эмилия – 2-4, Канту – 2-4, Наполи – 2-4, Варезе – 1-4, Удине – 1-5, Динамо Сассари – 1-5, Тревизо – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
