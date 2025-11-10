  • Спортс
Марк Кьюбан: «Я баллотируюсь на пост президента США, только если Дональд Трамп попытается пойти на третий срок»

Кьюбан попытается стать президентом, если Трамп захочет остаться на третий срок.

Бывший владелец «Далласа» Марк Кьюбан заявил, что будет участвовать в выборах на должность президента США, если действующий глава государства Дональд Трамп решит баллотироваться на третий срок.

«Я не хочу быть президентом. Это не является моей целью в жизни. Единственный вариант, при котором я буду баллотироваться, – это если Дональд Трамп попытается пойти на третий срок, потому что, по моему мнению, это было бы неправильно. Это единственное, что могло бы заставить меня участвовать в выборах.

Я не демократ. Я не республиканец. Я независимый. Если бы это зависело от меня, я бы упразднил обе партии. Если нынешний президент попытается баллотироваться снова, будет много партийной политики, и я думаю, что американский народ захочет чего-то другого», – сказал Кьюбан.

Согласно действующей Конституции США, президент может занимать свой пост только два срока, если только правительство не изменит 22-ю поправку к Конституции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Стивена Эй Смита
