Марк Кьюбан: «Я баллотируюсь на пост президента США, только если Дональд Трамп попытается пойти на третий срок»

Кьюбан попытается стать президентом, если Трамп захочет остаться на третий срок.

Бывший владелец «Далласа » Марк Кьюбан заявил, что будет участвовать в выборах на должность президента США, если действующий глава государства Дональд Трамп решит баллотироваться на третий срок.

«Я не хочу быть президентом. Это не является моей целью в жизни. Единственный вариант, при котором я буду баллотироваться, – это если Дональд Трамп попытается пойти на третий срок, потому что, по моему мнению, это было бы неправильно. Это единственное, что могло бы заставить меня участвовать в выборах.

Я не демократ. Я не республиканец. Я независимый. Если бы это зависело от меня, я бы упразднил обе партии. Если нынешний президент попытается баллотироваться снова, будет много партийной политики, и я думаю, что американский народ захочет чего-то другого», – сказал Кьюбан.

Согласно действующей Конституции США, президент может занимать свой пост только два срока, если только правительство не изменит 22-ю поправку к Конституции.