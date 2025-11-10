  • Спортс
  • Агент Джейка Ларэвиа: «Я вообще-то думал, что Джейк в итоге окажется в другой команде, но скрупулезность Редика во время нашего разговора была беспрецедентной»
Агент Джейка Ларэвиа: «Я вообще-то думал, что Джейк в итоге окажется в другой команде, но скрупулезность Редика во время нашего разговора была беспрецедентной»

Редик произвел впечатление на Ларэвию и его агента.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик перед матчем против «Сан-Антонио» сообщил, что Джейк Ларэвиа был первым игроком, кому он позвонил в межсезонье минувшим летом. 

Агент Ларэвиа, Аарон Рейли, рассказал, как Редик убедил его клиента присоединиться к «Лейкерс».

«Скрупулезность Джей Джея во время нашего разговора была беспрецедентной. Джей Джей знал его игру лучше, чем кто-либо. Я вообще-то думал, что Джейк в итоге окажется в другой команде. Однако, как только мы положили трубку, я и Джейк поняли, что Лос-Анджелес – это то самое место. Удивительный момент», – написал Рейли.

Ларэвиа, который провел сезон-2024/25 в «Мемфисе» и «Сакраменто», в итоге подписал с «Лос-Анджелесом» двухлетний контракт на 12 миллионов долларов. 

В текущем сезоне 24-летний форвард в среднем набирает 12,2 очка и 5,2 подбора, реализуя 55,6% бросков с игры и 41,2% с трехочковой дистанции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Аарона Рейли в соцсети X
