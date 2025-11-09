ACB. «Ховентуд» сыграет с «Реалом», «Бильбао» примет «Сарагосу» и другие матчи
Сегодня, 9 ноября, в рамках чемпионата Испании пройдут пять матчей.
«Ховентуд» примет «Реал», «Бильбао» встретится с «Сарагосой».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Валенсия – 5-0, Тенерифе – 5-1, Ховентуд – 4-1, Реал – 4-1, Мурсия – 5-1, Форса Льейда – 3-2, Баскония – 3-2, Уникаха – 3-3, Барселона – 2-3, Сарагоса – 2-3, Бильбао – 2-3, Манреса – 2-4, Гран-Канария – 3-3, Бреоган – 2-4, Андорра – 2-4, Сан-Пабло Бургос – 1-5, Жирона – 1-4, Гранада – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
