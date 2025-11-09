  • Спортс
Чемпионат Турции. «Бешикташ» примет «Анадолу Эфес», «Галатасарай» сыграет с «Мерсином» и другие матчи

9 ноября в чемпионате Турции пройдут четыре матча.

«Бешикташ» встретится с «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» примет «Мерсин».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд:Бешикташ – 6-0, Анадолу Эфес – 6-0, Фенербахче – 7-1, Бахчешехир – 6-1, Тофаш – 4-3, Галатасарай – 3-3, Трабзонспор – 3-3, Петким Спор – 3-3, Эсенлер Эроспор – 3-3, Тюрк Телеком – 3-4, Маниса – 2-4, Мерсин – 2-4, Бурсаспор – 2-5, Меркезефенди – 2-5, Каршияка – 1-6, Бююкчекмедже – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
