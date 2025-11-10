0

Елена Баранова станет главным тренером юниорской женской сборной России

Легенда российского баскетбола Елена Баранова возглавит женскую сборную U-17 на Российско-Китайских летних молодежных играх, которые пройдут в мае-июне 2026 года в Калининграде.

Елена Баранова стала первой баскетболисткой из Европы в женской НБА (1997-2005) и участвовала в Матче всех звезд лиги (2001). Она сыграла более 100 матчей за сборную СССР/СНГ/России, приводя команды к «золоту» чемпионатов Европы (1991, 2003), «серебру» чемпионатов мира (1998, 2002), «золоту» (1992) и «бронзе» (2004) Олимпиад.

Последний пять лет Баранова находится вне большого баскетбола. После окончания профессиональной карьеру в 2012 году, она работала заместителем директора по баскетболу в УОР имени Александра Гомельского (2012-2020).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
logoЕлена Баранова
logoюниорская сборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Кевин Дюрэнт о победе над «Милуоки»: «В этом красота баскетбола – каждый игрок «Рокетс» внес вклад и ощутил себя частью победы»
19 минут назад
Агент Джейка Ларэвиа: «Я вообще-то думал, что Джейк в итоге окажется в другой команде, но скрупулезность Редика во время нашего разговора была беспрецедентной»
сегодня, 12:07
Иффе Лундберг присоединился к «Маккаби Тель-Авив»
сегодня, 11:18Фото
Путбэк-данк Донте Дивинченцо и постер-данк Кейда Каннингема через Андре Драммонда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:02Видео
Док Риверс о тренерской работе Рэджона Рондо: «Он великолепен. Просматривает просто огромное количество записей игр»
сегодня, 09:57
«Я сам надеялся получить майку Кей Ди, но я всегда сидел на галерке». Энтони Эдвардс подарил джерси юному болельщику
сегодня, 09:34Видео
Сын Доминика Уилкинса исполнил «мельницу» с аллей-упа в матче NCAA
сегодня, 09:13Видео
«Даллас» не заинтересован в обмене Дэниэла Гэффорда
сегодня, 08:38
Марк Кьюбан: «Я баллотируюсь на пост президента США, только если Дональд Трамп попытается пойти на третий срок»
сегодня, 08:19
Кармело Энтони отказался от перехода в «Хьюстон» к Джеймсу Хардену и Дуйату Ховарду, потому что не хотел играть с Джереми Лином (Патрик Беверли)
сегодня, 07:57
Ко всем новостям
Последние новости
Миллер, Тримбл, Далтон, Тасич и Попов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
9 минут назадФото
Пи Джей Дозьер выбыл на срок от четырех до шести недель
47 минут назад
Адриатическая лига. «Илирия» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 12:15
Руди Гобер обошел Мозеса Мэлоуна по количеству блок-шотов за карьеру
сегодня, 11:40
Адриатическая лига. «Дубай» победил «Студентски центар», «Цедевита Олимпия» разгромила «Вену»
вчера, 20:47
ACB. «Ховентуд» уступил «Реалу», «Бильбао» уверенно обыграл «Сарагосу» и другие результаты
вчера, 20:25
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Сен-Кантен», «Париж» разгромил «Лимож»
вчера, 20:22
Чемпионат Италии. «Брешия» разгромила «Триест», «Виртус» одержал победу над «Реджо-Эмилией» и другие результаты
вчера, 19:53
Чемпионат Турции. 25 очков Джоны Мэтьюза помогли «Бешикташу» взять верх над «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» выиграл у «Мерсина» и другие результаты
вчера, 19:49
Кеннет Фарид официально стал игроком «Панатинаикоса»
вчера, 18:09