Елена Баранова станет главным тренером юниорской женской сборной России

Легенда российского баскетбола Елена Баранова возглавит женскую сборную U-17 на Российско-Китайских летних молодежных играх, которые пройдут в мае-июне 2026 года в Калининграде.

Елена Баранова стала первой баскетболисткой из Европы в женской НБА (1997-2005) и участвовала в Матче всех звезд лиги (2001). Она сыграла более 100 матчей за сборную СССР/СНГ/России, приводя команды к «золоту» чемпионатов Европы (1991, 2003), «серебру» чемпионатов мира (1998, 2002), «золоту» (1992) и «бронзе» (2004) Олимпиад.

Последний пять лет Баранова находится вне большого баскетбола. После окончания профессиональной карьеру в 2012 году, она работала заместителем директора по баскетболу в УОР имени Александра Гомельского (2012-2020).