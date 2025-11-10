0

Пи Джей Дозьер выбыл на срок от четырех до шести недель

Защитник «Анадолу Эфеса» Пи Джей Дозьер выбыл на срок от четырех до шести недель.

«Анадолу Эфес» официально подтвердил, что атакующий защитник Пи Джей Дозьер пропустит от четырех до шести недель из-за разрыва мышцы правого бедра второй степени. В заявлении клуба отмечается, что процесс реабилитации 29-летнего игрока уже начался.

Дозьер получил травму в матче 7-го тура чемпионата Турции против «Бешикташа». До ухода американский баскетболист успел провести на паркете почти 16 минут, набрав 10 очков, отдав 2 передачи и сделав 2 подбора. Но его усилий не хватило для победы – «Анадолу Эфес» уступил со счетом 69:78.

В текущем сезоне Евролиги 29-летний баскетболист провел 7 матчей, набирая в среднем 10 очков, 2,6 подбора и 2,1 передачи за 19 минут на площадке. В чемпионате Турции Дозьер принял участия в четырех играх и в среднем набирал 12 очков, 3 подбора и 4 передачи за 22 минуты игрового времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Анадолу Эфеса»
