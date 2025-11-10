Защитник «Анадолу Эфеса» Пи Джей Дозьер выбыл на срок от четырех до шести недель.

«Анадолу Эфес » официально подтвердил, что атакующий защитник Пи Джей Дозьер пропустит от четырех до шести недель из-за разрыва мышцы правого бедра второй степени. В заявлении клуба отмечается, что процесс реабилитации 29-летнего игрока уже начался.

Дозьер получил травму в матче 7-го тура чемпионата Турции против «Бешикташа». До ухода американский баскетболист успел провести на паркете почти 16 минут, набрав 10 очков, отдав 2 передачи и сделав 2 подбора. Но его усилий не хватило для победы – «Анадолу Эфес » уступил со счетом 69:78.

В текущем сезоне Евролиги 29-летний баскетболист провел 7 матчей, набирая в среднем 10 очков, 2,6 подбора и 2,1 передачи за 19 минут на площадке. В чемпионате Турции Дозьер принял участия в четырех играх и в среднем набирал 12 очков, 3 подбора и 4 передачи за 22 минуты игрового времени.