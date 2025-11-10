Руди Гобер обошел Мозеса Мэлоуна по количеству блок-шотов за карьеру

В сегодняшнем матче против «Сакраменто» центровой «Миннесоты» Руди Гобер отметился 19 очками, 12 подборами и 5 блок-шотами.

Это позволило 33-летнему французу обойти члена Зала славы Мозеса Мэлоуна (1733) в списке лучших блокирующих. На счету Гобера 1736 блок-шотов, теперь он занимает 29-ю строчку.

Среди действующих игроков Гобера опережают форвард «Далласа» Энтони Дэвис (24-й, 1821) и центровой «Клипперс» Брук Лопес (18-й, 2068).

Топ-5 списка выглядит так: