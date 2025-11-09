Кеннет Фарид официально стал игроком «Панатинаикоса»
«Панатинаикос» официально объявил о подписании контракта с Кеннетом Фаридом.
Афинский «Панатинаикос» официально объявил о переходе Кеннета Фарида. Экс-игрок НБА, последнее время выступавший за тайваньский клуб «ГостХоукс», заключил с греческим грандом контракт сроком на два месяца.
Приход 35-летнего форварда связан с серией травм среди игроков передней линии «Панатинаикоса»: Омер Юртсевен и Ришон Холмс выбыли из строя, а Матиас Лессор, восстанавливавшийся от предыдущего повреждения, вновь усугубил травму. Ситуация настолько серьезна, что, по сообщениям, рассматривается возможность очередной операции, о чем в субботу сообщил тренер тренер команды Эргин Атаман.
Ожидается, что Кеннет Фарид сможет помочь «Панатинаикосу» уже в ближайшем матче Евролиги против «Парижа», который состоится 11 ноября.
