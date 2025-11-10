Сын Доминика Уилкинса исполнил «мельницу» с аллей-упа в матче NCAA
Форвард команды университета Джорджии Джейк Уилкинс, сын члена Зала славы Доминика Уилкинса, стал автором яркого момента в матче против университета Морхеда, завершив аллей-уп эффектной «мельницей».
По итогам встречи 19-летний Уилкинс отметился 15 очками и 4 подборами, а его команда разгромила соперника – 120:81.
