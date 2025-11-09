Адриатическая лига. «Дубай» примет «Студентски центар», «Цедевита Олимпия» сыграет с «Веной»
Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдут два матча.
«Дубай» встретится с «Студентски центаром», «Цедевита Олимпия» примет «Вену».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Группа A
Положение команд: Дубай ОАЭ – 5-0, Партизан Сербия – 4-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Клуж Румыния – 3-2, ФМП Сербия – 3-2, Студентски центар Черногория – 2-3, Борац Чачак Сербия – 1-4, Сплит Хорватия – 1-4, КРКА Словения – 0-6.
Группа B
Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 4-0, Будучность Черногория – 4-2, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Црвена Звезда Сербия – 3-2, Вена Австрия – 2-3, Мега Сербия – 2-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 2-3, Илирия Словения – 1-3, Задар Хорватия – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости