Адриатическая лига. «Дубай» примет «Студентски центар», «Цедевита Олимпия» сыграет с «Веной»

Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдут два матча.

«Дубай» встретится с «Студентски центаром», «Цедевита Олимпия» примет «Вену». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Группа A Положение команд : Дубай ОАЭ – 5-0, Партизан Сербия – 4-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Клуж Румыния – 3-2, ФМП Сербия – 3-2, Студентски центар Черногория – 2-3, Борац Чачак Сербия – 1-4, Сплит Хорватия – 1-4, КРКА Словения – 0-6. Группа B Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 4-0, Будучность Черногория – 4-2, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Црвена Звезда Сербия – 3-2, Вена Австрия – 2-3, Мега Сербия – 2-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 2-3, Илирия Словения – 1-3, Задар Хорватия – 1-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.