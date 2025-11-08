3

Пол Пирс: «Леброн Джеймс должен выходить со скамейки запасных»

Пол Пирс и Кевин Гарнетт поспорили по поводу роли Леброна Джеймса.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропускает начало чемпионата из-за травмы. Пол Пирс и Кевин Гарнетт поспорили насчет его роли после возвращения на своем подкасте.

«Леброну надо выходить со скамейки запасных. Если он хочет, чтобы все продолжало работать.

Понятно, что ему это не понравится, понятно, что они этого не сделают. Но это нужно для «химии». Он поможет команде, но со скамейки. Он не сочетается с Лукой на площадке», – заявил Пирс.

«Нельзя сказать величайшему положить меч и взять в руки нож.

Да, присутствие Брона требует многого от команды, но нельзя забывать и то, что он дает. Он заставляет всех собраться и сконцентрироваться на общих целях. Влияет на свистки арбитров, на раздевалку. Все будут слушать его во время тайм-аута. Не знаю, будут ли так же слушать Остина Ривза» – заключил Гарнетт.

