  • Путбэк-данк Донте Дивинченцо и постер-данк Кейда Каннингема через Андре Драммонда стали лучшими моментами игрового дня НБА
Лига представила подборку лучших моментов матчей 9 ноября.

Авторами хайлайтов среди прочих стали защитник «Детройта» Кейд Каннингем, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо и защитник «Миннесоты» Донте Дивинченцо.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
