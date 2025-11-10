Миллер, Тримбл, Далтон, Тасич и Попов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ определила лучших игроков по итогам прошедшей игровой недели. По итогам матчей 3 – 9 ноября в символическую пятерку вошли разыгрывающие Патрик Миллер («Локомотив-Кубань») и Мело Тримбл (ЦСКА), форварды Данило Тасич («Енисей»), Хэйден Далтон («Уралмаш») и Кирилл Попов («Пари НН»).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
