Миллер, Тримбл, Далтон, Тасич и Попов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ определила лучших игроков по итогам прошедшей игровой недели. По итогам матчей 3 – 9 ноября в символическую пятерку вошли разыгрывающие Патрик Миллер («Локомотив-Кубань ») и Мело Тримбл (ЦСКА ), форварды Данило Тасич («Енисей »), Хэйден Далтон («Уралмаш ») и Кирилл Попов («Пари НН»).