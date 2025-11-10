«Даллас» не заинтересован в обмене Дэниэла Гэффорда

По сообщению инсайдера Марка Стейна, хотя «Мэверикс» и ожидали предложений по обмену центрового Дэниэла Гэффорда с тех пор, как подписали с ним трехлетнее продление на 54 миллиона долларов в межсезонье, на данный момент клуб не проявляет интереса к его переходу в другую команду.

По словам Стейна, одна из главных причин, по которой руководство «Далласа » не хочет рассматривать возможность обмена Гэффорда, заключается в том, что центровой Дерек Лайвли продолжает испытывать проблемы со здоровьем. Из-за растяжения связок колена он сыграл три матча в текущем сезоне. В прошлом сезоне Лайвли провел всего 36 игр.

Однако слабый старт «Мэверикс» в сезоне (на данный момент у них 3 победы при 7 поражениях, несмотря на относительно легкий график с большим количеством домашних игр) может заставить руководство пересмотреть идею ухода в режим «танкинга». Как отмечает Стейн, «Мэвс» контролируют только один собственный выбор в первом раунде драфта вплоть до 2030 года, и этот выбор придется на 2026 год, который считается сильным драфтовым классом.

Сам Гэффорд этой осенью страдал от растяжения правой лодыжки и на данный момент провел пять игр в сезоне-2025/26. В среднем за матч он набирает 8,8 очков, 4,4 подбора и 1,4 блок-шота за 19,6 минуты.