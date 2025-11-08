2

Пол Пирс: «На месте генерального менеджера «Лейкерс» я бы обменял Леброна»

Пол Пирс рассказал, как «Лейкерс» следует поступить с Леброном Джеймсом.

Бывший игрок НБА, ныне эксперт Пол Пирс считает, что «Лейкерс» следует расстаться с суперзвездой лиги Леброном Джеймсом, который пропускает старт сезона из-за травмы.

«На месте генерального менеджера «Лейкерс» я бы обменял Леброна. Мы уже видели, как это работало в прошлом сезоне. Команду обыграли всухую. Я бы старался как-то развиваться с прицелом на будущее. В этом году их снова вынесут всухую в плей-офф, команду в ее нынешнем виде.

Прямо сейчас я вижу «Хьюстон», который проходит «Лейкерс», «Оклахома» сильнее, «Денвер» тоже. Вполне возможно, им будет очень некомфортно с «Голден Стэйт». Говорю вам, «Лейкерс» следует обменять Леброна. Если они усилят состав кем-то еще, у них будет шанс, потому что они получат больше активов», – считает Пирс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: KG Certified
