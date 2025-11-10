Адриатическая лига. «Илирия» примет «Спартак Суботица»

Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдет один матч.

Словенская «Илирия» сыграет с сербским «Спартаком Суботица». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Группа A Положение команд : Дубай ОАЭ – 6-0, Партизан Сербия – 4-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Клуж Румыния – 3-2, ФМП Сербия – 3-2, Студентски центар Черногория – 2-4, Борац Чачак Сербия – 1-4, Сплит Хорватия – 1-4, КРКА Словения – 0-6. Группа B Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 4-0, Цедевита-Олимпия Словения – 4-1, Будучность Черногория – 4-2, Црвена Звезда Сербия – 3-2, Мега Сербия – 2-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 2-3, Илирия Словения – 1-3, Вена Австрия – 2-4, Задар Хорватия – 1-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.