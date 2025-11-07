«Даллас, мне кажется, что атака берет титулы». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил новый график эффективности клубов НБА.
Среди его наблюдений за первые матчи сезона:
«Даллас», мне кажется, что атака берет титулы.
Вы позорите Техас.
«Хьюстон»: нет разыгрывающих – нет проблем.
Отданный «Пеликанс» незащищенный драфт-пик заиграл новыми красками.
«Чикаго» идет 6-1.
«Клипперс»: проблемы на площадке и за ее пределами.
«Денвер», теперь с защитой!
«Миннесота», теперь почти без!
Привет, «Портленд»!
