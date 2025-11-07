  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Даллас, мне кажется, что атака берет титулы». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Фото
0

«Даллас, мне кажется, что атака берет титулы». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил новый график эффективности клубов НБА.

Среди его наблюдений за первые матчи сезона:

  1. «Даллас», мне кажется, что атака берет титулы.

  2. Вы позорите Техас.

  3. «Хьюстон»: нет разыгрывающих – нет проблем.

  4. Отданный «Пеликанс» незащищенный драфт-пик заиграл новыми красками.

  5. «Чикаго» идет 6-1.

  6. «Клипперс»: проблемы на площадке и за ее пределами.

  7. «Лейкерс»: нет Леброна – нет проблем.

  8. «Денвер», теперь с защитой!

  9. «Миннесота», теперь почти без!

  10. Привет, «Портленд»!

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
logoЧикаго
logoНовый Орлеан
logoКлипперс
logoЛеброн Джеймс
logoДаллас
logoЛейкерс
logoХьюстон
logoПортленд
logoНБА
logoДенвер
logoМиннесота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Хьюстон» и «Милуоки» стремительно поднялись
3 ноября, 16:42
НБА. Бросок Ривза под сирену принес «Лейкерс» победу над «Миннесотой», 30 очков Брауна помогли «Бостону» разгромить «Кливленд» и другие результаты
30 октября, 06:19
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» начинает сезон на 1-й строчке, «Нью-Йорк» (4) – лидер Востока
29 октября, 07:59
Главные новости
Евролига. «Барселона» принимает «Реал», «Жальгирис» справился с «Валенсией» и другие матчи
9 минут назадLive
Джа Морэнт заявил Туомасу Иисало, что постоянные замены являются причиной отсутствия энтузиазма игроков «Мемфиса»
15 минут назад
Скаут НБА: «Ламело Болл талантлив, но несерьезно относится к баскетболу. Тяжело построить победный коллектив вокруг его стиля игры»
22 минуты назад
«Даллас» рассмотрит варианты использования Клэя Томпсона в обменах
сегодня, 19:05
Джаред Маккейн будет выступать с контролем игрового времени и без матчей бэк-ту-бэк
сегодня, 18:55
«Последнее препятствие». Пол Джордж пройдет обследование на этих выходных
сегодня, 18:15
Джарен Джексон является первоочередной целью клубов НБА в связи с ситуацией в «Мемфисе»
сегодня, 17:50
Джордан Пул пропустит 7-10 дней из-за травмы бедра
сегодня, 17:28
Скаут НБА: «Ролевые игроки «Бакс» куда лучше, чем ожидалось. Ранний успех команды трудно было предвидеть»
сегодня, 17:15
НБА. «Сан-Антонио» встретится с «Хьюстоном», «Денвер» примет «Голден Стэйт» и другие матчи
сегодня, 16:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Филадельфия» отправила новичка Джони Брума в лигу развития
49 минут назад
Инсайдер Брайан Уиндхорст продлил контракт с ESPN
59 минут назад
Ростислав Вергун: «Сегодня мы были на порядок лучше себя самих»
сегодня, 18:40
Евгений Пашутин: «2-й матч подряд, где совершенная ошибка в концовке стоила нам игры»
сегодня, 18:26
Однолетний контракт Прешеса Ачиувы с «Сакраменто» не гарантирован
сегодня, 18:08
Защитник Джастин Холидэй продолжит карьеру в «Гуанчжоу»
сегодня, 17:59
Виктор Оладипо планирует играть в G-лиге
сегодня, 17:41
У Матиаса Лессора осложнение, возвращение игрока в состав «Панатинаикоса» откладывается
сегодня, 15:59
Форвард Амин Нуа присоединился к «Арису»
сегодня, 14:45Фото
Джош Нибо пропустит матч «Милана» против «Анадолу Эфеса» из-за рождения сына
сегодня, 14:30