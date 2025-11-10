  • Спортс
  • «Я сам надеялся получить майку Кей Ди, но я всегда сидел на галерке». Энтони Эдвардс подарил джерси юному болельщику
«Я сам надеялся получить майку Кей Ди, но я всегда сидел на галерке». Энтони Эдвардс подарил джерси юному болельщику

Энтони Эдвардс осчастливил фаната, подарив ему майку.

В концовке матча против «Сакраменто» звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс подозвал к себе мальчика-болельщика, чтобы вручить ему свою майку. В интервью после игры Эдвардс объяснил свой поступок.

«Это многое для меня значит, потому что я сам бывал на играх, когда Кей Ди приезжал в Атланту с «Оклахомой», и всегда надеялся, что смогу получить майку. Но я всегда сидел на галерке. 

Этот парень сказал, что сильно меня поддерживает, и он был невероятно счастлив, что я его заметил... Так что я подумал: знаешь что, сегодня я подарю свою майку. Я очень рад», – сказал Эдвардс.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Энтони Эдвардса
logoЭнтони Эдвардс
logoНБА
logoМиннесота
logoБаскетбол - видео
