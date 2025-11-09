Чемпионат Франции. «Монако» сыграет с «Сен-Кантеном», «Париж» примет «Лимож»
9 ноября в чемпионате Франции пройдут два матча.
«Монако» примет «Сен-Кантен», «Париж» встретится с «Лиможем».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 5-1, Ле-Ман – 5-2, Виллербан – 5-2, Нантер – 5-2, Страсбур – 5-2, Париж – 4-2, Шоле – 4-3, Бурк – 4-3, Элан Шалон – 4-3, Лимож – 3-4, Нанси – 3-4, Булазак – 2-5, Дижон – 2-5, Гравлин-Дюнкерк – 2-5, Сен-Кантен – 1-5, Ле-Портель – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
