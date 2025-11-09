Роналду подколол Леброна во время интервью: «У меня больше волос»

Криштиану Роналду отпустил шпильку в адрес Леброна Джеймса.

Звезда футбола Криштиану Роналду подколол форварда «Лейкерс » Леброна Джеймса во время интервью, когда рассуждал о своем спортивном долголетии.

«В других видах спорта тоже есть хорошие примеры. Скажем, баскетбол, Леброн Джеймс. Насколько помню, мы ровесники.

Хотя у меня больше волос», – отметил 40-летний португалец.