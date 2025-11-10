Иффе Лундберг присоединился к «Маккаби Тель-Авив»

«Маккаби Тель-Авив » объявил о подписании контракта с защитником Иффе Лундбергом (30 лет, 193 см). Соглашение рассчитано до конца сезона.

Несколько дней назад Лундберг покинул сербский «Партизан», за который он провел один сезон и помог клубу выиграть Адриатическую лигу, набирая 7,9 очка, 2,4 передачи и 1,9 подбора за 19,3 минуты в среднем в 28 матчах.

«Маккаби» станет 4-м клубом Евролиги в карьере датчанина. До «Партизана » он провел по два сезона за ЦСКА и «Виртус». В 129 матчах главного европейского турнира Лундберг набирал в среднем 9 очков и 2,2 передачи.