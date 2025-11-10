Док Риверс о тренерской работе Рэджона Рондо: «Он великолепен. Просматривает просто огромное количество записей игр»

Док Риверс отметил вклад Рэджона Рондо в качестве тренера.

Главный тренер «Милуоки » Док Риверс хорошо отозвался о работе двукратного чемпиона НБА Рэджона Рондо, который присоединился к команде в качестве тренера перед стартом сезона.

«Он великолепен. Я позвонил ему летом и сказал: «Эй, мы хотим, чтобы ты поучаствовал». Он просматривает просто огромное количество записей игр. Он буквально ловит парней и говорит: «Нет-нет-нет, сначала мы посмотрим записи». Ребята постоянно слышат мой голос. Для них здорово услышать кого-то другого», – сказал Риверс.

На данный момент «Милуоки» Риверса и Рондо идет на 6-й строчке Востока с результатом 6-4.