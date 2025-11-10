  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кейд Каннингем о 8-2 на старте сезона: «В это легко поверить. Не верилось скорее в 14-68 пару лет назад»
0

Кейд Каннингем о 8-2 на старте сезона: «В это легко поверить. Не верилось скорее в 14-68 пару лет назад»

Кейд Каннингем не удивлен мощному выступлению «Пистонс» в новом сезоне.

«Детройт», который в 2024 году завершил регулярку с худшим в лиге показателем 14-68, сейчас лидирует на Востоке с 8-2.

«В это как раз нетрудно поверить. Не верилось скорее в 14-68 пару лет назад, не верилось, что мы можем быть в таком упадке.

Сейчас мы там, где должны быть. У нас в команде много людей, которые всегда достойно себя проявляли, всегда находили способы побеждать на всех уровнях, а НБА – сложная лига. Мы оказались вместе и нам надо было во всем разобраться. Тогда мы были молоды, но сейчас все контролируем и понимаем, как все работает», – заявил лидер «Пистонс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДетройт
logoКейд Каннингем
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кейд Каннингем забил постер-данк через Андре Драммонда, Тайриз Макси ответил данком через Каннингема
сегодня, 05:34Видео
«Летом без перерыва работал по плану». У Джейлена Дюрена 5-й дабл-дабл в сезоне – 30 очков и 11 подборов
8 ноября, 15:55
Дабл-дабл Кейда Каннингема (31+10) помог «Детройту» справиться с «Ютой»
6 ноября, 05:30Видео
Кейд Каннингем отдал 18 передач и набрал 21 очко в игре с «Далласом»
2 ноября, 07:11Видео
Главные новости
«Даллас» не заинтересован в обмене Дэниэла Гэффорда
4 минуты назад
Марк Кьюбан: «Я баллотируюсь на пост президента США, только если Дональд Трамп попытается пойти на третий срок»
23 минуты назад
Кармело Энтони отказался от перехода в «Хьюстон» к Джеймсу Хардену и Дуйату Ховарду, потому что не хотел играть с Джереми Лином (Патрик Беверли)
45 минут назад
Майкл Купер: «Лейкерс» станут чемпионами в этом сезоне»
сегодня, 07:33
Джамал Мозли продолжал повторять «17 потерь – 29 очков» на послематчевой пресс-конференции, независимо от того, какой вопрос ему задавали
сегодня, 07:27
Никола Йокич: «Я спокойный сам по себе, это помогает избегать давления. Баскетбол – всего лишь игра»
сегодня, 07:18
Марк Стейн о возможном увольнении Харрисона: «Это не решит все проблемы «Далласа»
сегодня, 07:07
НБА. 37 очков Янниса Адетокумбо не хватило «Милуоки» для победы над «Хьюстоном», 26 очков и 11 передач Кейда Каннингема помогли «Детройту» одолеть «Филадельфию» и другие результаты
сегодня, 07:00
Эл Хорфорд о 4 трехочковых в матче с «Индианой»: «Джимми сразу же дал понять, что будет искать меня передачами»
сегодня, 06:55
Маркус Сассер пропустит еще как минимум 4 недели из-за проблем с бедром
сегодня, 06:38
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» победил «Студентски центар», «Цедевита Олимпия» разгромила «Вену»
вчера, 20:47
ACB. «Ховентуд» уступил «Реалу», «Бильбао» уверенно обыграл «Сарагосу» и другие результаты
вчера, 20:25
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Сен-Кантен», «Париж» разгромил «Лимож»
вчера, 20:22
Чемпионат Италии. «Брешия» разгромила «Триест», «Виртус» одержал победу над «Реджо-Эмилией» и другие результаты
вчера, 19:53
Чемпионат Турции. 25 очков Джоны Мэтьюза помогли «Бешикташу» взять верх над «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» выиграл у «Мерсина» и другие результаты
вчера, 19:49
Кеннет Фарид официально стал игроком «Панатинаикоса»
вчера, 18:09
«Барселона» намерена уволить Жоана Пеньярройю. Главный кандидат на замену – Хавьер Паскуаль (Маттео Андреани)
вчера, 17:46
Михал Соколовски продолжит карьеру в «Каршияке»
вчера, 16:51
Василий Карасев после поражения от «Пари НН»: «Даже с плохим процентом трехочковых, с промахами со штрафных, мы набрали 84 очка. Но в защите – полное безобразие»
вчера, 16:39
Сергей Козин после победы над МБА-МАИ: «Такие матчи забираются только на характере. Парни собрались, сыграли за себя и за того парня»
вчера, 15:57