Кейд Каннингем о 8-2 на старте сезона: «В это легко поверить. Не верилось скорее в 14-68 пару лет назад»

Кейд Каннингем не удивлен мощному выступлению «Пистонс» в новом сезоне.

«Детройт », который в 2024 году завершил регулярку с худшим в лиге показателем 14-68, сейчас лидирует на Востоке с 8-2.

«В это как раз нетрудно поверить. Не верилось скорее в 14-68 пару лет назад, не верилось, что мы можем быть в таком упадке.

Сейчас мы там, где должны быть. У нас в команде много людей, которые всегда достойно себя проявляли, всегда находили способы побеждать на всех уровнях, а НБА – сложная лига. Мы оказались вместе и нам надо было во всем разобраться. Тогда мы были молоды, но сейчас все контролируем и понимаем, как все работает», – заявил лидер «Пистонс».