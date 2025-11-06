Дабл-дабл Кейда Каннингема (31+10) помог «Детройту» справиться с «Ютой»

Разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем оформил дабл-дабл в победном матче против «Джаз» (114:103).

На его счету 31 очко, 10 передач и 3 подбора. Каннингем стал самым результативным игроком матча, реализовав 13 из 28 бросков с игры и 3 из 9 из-за дуги.

Со стороны «Юты» лучшим «скорером» был защитник Святослав Михайлюк , в его активе 28 очков (10 из 16 с игры, 6 из 11 трехочковых).