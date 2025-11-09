Михал Соколовски продолжит карьеру в «Каршияке»

Форвард Михал Соколовски достиг договоренности с турецким клубом «Каршияка».

32-летний форвард Михал Соколовски достиг договоренности с турецким клубом «Каршияка », об этом сообщает журналист Кароль Васиек.

Соколовски уже знаком с чемпионатом Турции: в сезоне-2022/23 он выступал за «Бешикташ». В прошлом сезоне польский баскетболист выступал за итальянское «Динамо Сассари», принял участие в 12 матчах чемпионата Италии и в среднем набирал 9,8 очка, 2,5 подбора и 1,3 передачи за 26 минут на площадке.